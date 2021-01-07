2021/01/07 | 10:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عمدة العاصمة الأميركية واشنطن، موريل بورز، تمديد حالة الطوارئ العامة لمدة 15 يوما عقب اقتحام المئات من المحتجين مبنى الكابتيول، خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار من عمدة واشنطن حتى انتهاء ولاية ترامب ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار من عمدة واشنطن حتى انتهاء ولاية ترامب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).