الثقافة: جائزة {شمه} تساهم في إعادة أسم العراق لمكانته الطبيعية أمام العالم

2021/01/07 | 10:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} باركت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الخميس، للموسيقار العراقي والسفير الأممي نصير شمة نيله جائزة "شخصية العام" الدولية الأكثر تأثيراً في العالم المقدمة من قبل المنظمة الهولندية الدولية لحرية وحماية حقوق الإنسان والسلام العالمي.

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