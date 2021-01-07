تغطية مستمرة.. تطورات الوضع في أميركا

2021/01/07 | 10:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشهد العاصمة الأميركية واشنطن حالة من الفوضى، بعدما تمكنت حشود من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اقتحام مبنى الكونغرس، فيما بدأ الكونغرس جلسة استكمال التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية.

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