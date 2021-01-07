محافظة واحدة تصل إلى الصفر.. توقعات الحالة الجوية ودرجات الحرارة اليوم

2021/01/07 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس (07 كانون الثاني 2021)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد ودرجات الحرارة اليوم، فيما أشارت إلى أن محافظة السليمانية ستسجل درجة حرارة صفر مئوية خلال الليل.

وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية تلقتها (بغداد اليوم)، أن "الطقس في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضافت، أن "الطقس سيكون يوم غد واليوم الذي يليه في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة للأيام السابقة، أي لا تشهد تغيراً".

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