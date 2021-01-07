ختام الجولة الـ 13 للممتاز اليوم قبل التوقف.. التوقيتات والقنوات الناقلة

2021/01/07 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تختتم اليوم الخميس (7 كانون الثاني 2021) الجولة الثالثة عشرة لمنافسات دوري الكرة الممتاز، بإقامة خمس مباريات، تتوقف بعدها المنافسة بسبب معسكر منتخبنا الكروي في الامارات.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الجولة تختتم اليوم بلقاء القاسم وأمانة بغداد على ملعب الكفل، ويستضيف زاخو الميناء، والمباراتان عند الساعة الثانية ظهراً، فيما سيكون ملعب فرانسو حريري مسرحاً لمباراة اربيل والطلبة عند الساعة الرابعة والربع، ونفط البصرة والسماوة في الساعة السادسة على ملعب جذع النخلة.

وأشار مراسلنا إلى أن آخر مباراة تقام اليوم على ملعب ميسان الاولمبي، وتجمع نفط ميسان والحدود في الساعة الثامنة مساءً.

القاسم وأمانة بغداد..



الساعة الثانية ظهراً..



تبث على قناة الشباب سبورت

أربيل والطلبة..



الساعة الرابعة والربع..



وتبث على قناة الشباب سبورت

نفط البصرة والسماوة..



الساعة السادسة مساءً..



وتبث على قناة الشباب سبورت

نفط ميسان والحدود..



الساعة الثامنة مساءً..



وتبث على قناة الشباب سبورت

وشهدت الجولة 13 أمس الاربعاء، فوز الجوية على الكرخ، والزوراء على الديوانية، وتعادل النفط والشرطة والصناعات ونفط الوسط، والنجف والكهرباء.

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