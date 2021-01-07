أسعار الدولار وعدد من العملات الأجنبية والمعادن لهذا اليوم

2021/01/07 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتنشر وكالة (بغداد اليوم)، أسعار الدولار وعدد من العملات الأجنبية والمعادن، لليوم الخميس (7 كانون الثاني 2021).وجاءت أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي لهذا اليوم كالاتي: سعر بيع الدولار 145,000سعر شراء الدولار 143,000100 يورو 123,17 دولار100 باوند 135,86 دولار100 دولار 730,10 ليرة تركيةسعر أونصة الذهب عالمياً 1921,30$سعر برميل نفط الخام برنـت 54,75 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي 51,10 دولار

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