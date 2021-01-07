تعرف على اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وبعض العملات اليوم

2021/01/07 | 10:09 - المصدر: يس عراق

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تنشر يس عراق، أسعار الدولار وعدد من العملات الأجنبية والمعادن، لليوم الخميس (7 كانون الثاني 2021).

وجاءت أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي لهذا اليوم كالاتي:

سعر بيع الدولار 145,000

سعر شراء الدولار 143,000

100 يورو 123,17 دولار

100 باوند 135,86 دولار

100 دولار 730,10 ليرة تركية

سعر أونصة الذهب عالمياً 1921,30$

سعر برميل نفط الخام برنـت

54,75 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي

51,10 دولار

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