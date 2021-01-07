رب ضارة، نافعة... ولقائي مع ست كاردينيا..!؟ - ذياب مهدي محسن

2021/01/07 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ذياب_مهدي_محسن عدت الى النجف بعد اسبوعين من حادثة توقيفي في الليالي الثلاثة الآواخر من عاشوراء، ونحرمت هذه السنة من المشاركة والمتعة والذكريات والتي ننتظرها من سنة الى أخرى..



الليلة 25 من عاشوراء، النجف تحتفل بذكرى وفاة ( علي بن الحسين، زين العابدين) وايضا ليلة جميلة وفيها ما فيها من لقاءات عشاق وعاشقات وبعض الناس لها عنوان العمل من اجل الثواب..



وتشتهر هذه المناسبة في نجفنا بأن اهلنا والمواكب العاشورية، يسهرون ل ......





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