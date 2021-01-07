توجيه بإغلاق مبنى تربية ذي قار مؤقتاً بسبب كورونا

2021/01/07 | 10:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بصدور توجيه بإغلاق مبنى تربية ذي قار، وسط مدينة الناصرية، بعد تسجيل إصابات بفايروس كورونا بين موظفين.وقال المصدر، إن “مدير عام تربية ذي قار وجه بإغلاق مبنى مديرية التربية من اليوم، ولغاية يوم الأحد من الأسبوع المقبل، لغرض تعفيرها بعد أن أثبتت الفحوصات تسجيل عدد من الاصابات بين صفوف موظفيها”.

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