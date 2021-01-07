2021/01/07 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، عن القبض على ارهابي في بغداد ضمن المفارز العسكرية الخاصة بداعش بمايسمى قاطع نينوى.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "استناداً لمعلومات استخباراتية تفيد بوجود احد الارهابيين ضمن عصابات داعش بقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء عليه في منطقة سويب بمحافظة بغداد المطلوب وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية والمكنى ابو طلحة".

واضافت ان "المعتقل عمل ضمن المفارز العسكرية الخاصة بمايسمى قاطع نينوى"، مشيرة الى انه "من خلال التحقيقات الاولية عنه اعترف بأنتمائه لتلك العصابات الاجرامية واشترك بعدة عمليات ارهابية أستهدفت القوات الامنية وتهجير المواطنين في محافظة نينوى قبل عمليات التحرير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ('هجر المواطنين من نينوى'.. ابو طلحة بقبضة القوات الامنية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ('هجر المواطنين من نينوى'.. ابو طلحة بقبضة القوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).