موعد هطول الثلوج على اقليم كوردستان

2021/01/07 | 10:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، يوم الخميس، هطول ثلجي في الثلث الاخير من الشهر الجاري.

وقال عطية في بيان، تابعه PUKmedia: ان مناطق عديدة من السليمانية واربيل ودهوك على موعد مع هطول ثلجي في الثلث الاخير من الشهر الحالي.

واضاف: ان مناطق واسعه من تركيا ومناطق من بلاد الشام وايران ستشهد ذلك ايضا.

PUKmedia متابعة

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