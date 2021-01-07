وزير الصحة العراقي: تحديد منافذ صرف لقاح فايزر ضد كورونا

2021/01/07 | 10:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، اليوم الخميس، عن تحديد منافذ صرف لقاح فايزر واستكمال الإجراءات اللوجستية، مشيرا إلى أن مختبرين سيدخلان للعراق لتشخيص السلالة الجديدة من كورونا.وقال التميمي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، …

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