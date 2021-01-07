"هجر المواطنين من نينوى".. ابو طلحة بقبضة القوات الامنية

2021/01/07 | 10:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، عن

القبض على ارهابي في بغداد ضمن المفارز

العسكرية الخاصة بداعش بمايسمى قاطع

نينوى.

وقالت الوكالة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه "استناداً لمعلومات

استخبارات

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