2021/01/07 | 10:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل مشهد غير مألوف طغى على الولايات

المتحدة في ليلة الفوضى باقتحام أنصار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمبنى

الكونغرس خلال التصديق على جلسة نتائج

الانتخابات الرئاسية التي فاز بها

الديمقراطي جو بايدن،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوضى واشنطن.. من قاد أنصار ترامب لاقتحام الكونغرس؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوضى واشنطن.. من قاد أنصار ترامب لاقتحام الكونغرس؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).