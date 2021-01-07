آشلي بابيت.. قصة المرأة التي سقطت قتيلة خلال اقتحام الكابيتول

2021/01/07 | 10:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتلت امرأة برصاصة يوم الأربعاء، داخل مبنى الكابيتول الأميركي عندما اقتحمت مجموعة من أنصار ترامب المبنى بعد مسيرة احتجاجية على نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي فاز بها الرئيس المنتخب جو بايدن.

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