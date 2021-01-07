2021/01/07 | 10:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {واسط: الفرات نيوز} أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، ضبط مسافر عراقي بحوزته مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي.

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