بالصور.. العتبة العلوية تعلن عن مشروع معمل لإنتاج الحديد والصلب

2021/01/07 | 10:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت العتبة العلوية المقدسة من خلال شركة فيض القسيم عن المباشرة بالأعمال المدنية لموقع إنشاء (معمل لصناعة الحديد والصلب) سيسهم في دعم الإنتاج المحلي والتقليل من البطالة وتوفير المئات من فرص العمل للشباب في محافظة النجف الأشرف.

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