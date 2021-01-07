2021/01/07 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- أكدت شرطة مقاطعة كولومبيا اليوم الخميس احتجاز أكثر من 13 شخصا خلال مظاهرات اقتحام الكابيتول في واشنطن.وقال رئيس شرطة المقاطعة روبيرت كونتي: “لقد شهدنا اعتقال ما يزيد قليلا على 13 شخصا”.وأفادت قناة “إن بي سي” بأن قوات إنفاذ القانون نفذت 15 عملية اعتقال اليوم في العاصمة، طالت متهمين بالاعتداء و4 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال أكثر من 13 شخصا خلال مظاهرات واشنطن المركز الخبري الوطني.

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