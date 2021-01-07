برلماني: موازنة 2021 لم تنصف الوسط والجنوب ولن تمرر بدون انصافها هذه المحافظات

2021/01/07 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصف النائب منصور البعيجي موازنة العام الحالي بأانها موازنة ارقام مبالغ فيها ولم تنصف محافظات الوسط والجنوب نهائيا وهذه الموازنة لن نمررها داخل مجلس النواب بدون اجراء تعديلات عليها نؤمن بها استحقاقات محافظاتنا .

مشيرا الى ان موازنة العام فيها العديد من الفقرات التي بحاجة الى تعديل من قبل مجلس النواب خصوصا فيما يتعلق بمستحقات المحافظات المنتجة للنفط والمحافظات التي تعاني من تدهور كبير بمستوى الخدمات والبنى التحتية .

وقال النائب منصور البعيجي في بيان صحفي ان موازنة العام الحالي هي اسواء موازنة تم ارسالها الى مجلس النواب من قبل الحكومة على مدى الحكومات المتعاقبة لم تنصف اي محافظة من الوسط والجنوب وجاملت اقليم كردستان على حساب محافظاتنا بصورة كبيرة لايمكن القبول بها نهائيا .

واضاف البعيجي لن نسمح ان يتم مجاملة حكومة اقليم كردستان على حساب محافظاتنا التي تعاني تدهور كبير على جميع المستويات ولن نسمح ان يستمر الاقليم بتصدير النفط ولايسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد ويطالب بموازنة .

بالتالي اننا ممثلين عن محافظاتنا وسندافع عن حقوقها بصورة كاملة ولن نقبل بأن يعاد سيناريو كل عام فيما يخص قانون الموازنة خصوصا بالفقرة الخاصة بالاقليم ولن تمرر الموازنة اذا لم يتم انصاف محافظاتنا بصورة كاملة .

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