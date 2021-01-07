وضع ’’شرطاً غريباً’’ أمام العنكوشي.. الكشف عن قيمة مدرب الديوانية الجديد

2021/01/07 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر مقرب، من نادي الديوانية، الخميس (7 كانون الثاني 2021)، عن صفقة المدرب سمير كاظم مع رئيس النادي حسين العنكوشي لتولي مهمة تدريب فريق الكرة بالنادي.

ووقع الطرفان عقداً بعد إستقالة المدرب قصي منير من تدريب الفريق قبل لقاء الزوراء امس الاربعاء ضمن منافسات الجولة (13) بدوري الكرة الممتاز.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مبلغ العقد الموقع بين الطرفين، هو أن يدفع العنكوشي لسمير كاظم مبلغ (150) مليون دينار كقيمة عقد عن الموسم الحالي".

واضاف أن "سمير كاظم اشترط أن لايكون ضحية كالمدربين السابقين في الاقالة أو الاجبار على الإستقالة حتى في حالة تردي النتائج وإدراج هذا الشرط ضمن بنود العقد المبرم".

ويعد سمير كاظم رابع مدرب محلي يقود فريق الديوانية بعد حازم صالح وسعد حافظ وقصي منير، وخلال (13) جولة انقضت.

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