2021/01/07 | 10:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أغلق كل من "تويتر" و"فيسبوك" و"سناب" مؤقتا حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سارع عمالقة التكنولوجيا لكبح مزاعمه بشأن الانتخابات الرئاسية، وسط أعمال شغب في العاصمة واشنطن.وأخفى "تويتر" 3 تغريدات لترامب "نتيجة الوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في واشنطن"، بعد أن اقتحم المتظاهرون المؤيدون للرئيس المنتهية ولايته مبنى الكابيتول الأمريكي، في محاولة لإجبار الكونغرس على منع التصديق على انتخاب الديمقراطي جو بايدن.وقام ترامب وحلفاؤه على مدى شهور بتضخيم مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية، مما أدى إلى تنظيم مظاهرة واقتحام مبنى الكونغرس أمس الأربعاء.وبعد استفحال الوضع، قال ترامب في تغريدة أزالها موقع "تويتر" لاحقا، إن اقتحام المبنى كان رد فعل طبيعيا.كما ألقى باللوم على نائب الرئيس مايك بنس لافتقاره "الشجاعة" لمتابعة مزاعم تزوير الانتخابات.وأغلق "تويتر" حساب ترامب حتى 12 ساعة، بعد حذفه لتلك التغريدات ومقطع فيديو زعم فيه ترامب أن الانتخابات الرئاسية كانت مزورة، وحث المحتجين على العودة إلى ديارهم./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق حسابات ترامب على "تويتر وفيسبوك وسناب" مؤقتا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق حسابات ترامب على "تويتر وفيسبوك وسناب" مؤقتا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).