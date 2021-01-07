صحف الخميس تولي اهتماما للذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي الباسل ... واستعداد البرلمـان لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

2021/01/07 | 10:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قانون الموازنة العامة الاتحاديةبغداد /نينا/ اولت صحف الخميس الصادرة اليوم اهتماما للذكرى المئوية لتاسيس الجيش العراقي الباسل ...واستعداد مجلس النواب لعودة انعقاد جلساته الاعتيادية الجديدة، وذلك بعد اعلان رئاسة البرلمـان وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 الى مجلس النواب رسميا.فقد قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ ان قوات الجيش العراقي استعرضت امس الاربعاء في ساحة الاحتفالات عبر الوحدات البرية والبحرية وسلاح الجو وطيران الجيش ووحدات خاصة أخرى ابتهاجا بالذكرى التأسيس المئوية ، بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة كبار المسؤولين والضباط ، وسط إجراءات أمنية مشددة وقطع عدد من الطرق القريبة من ساحة النصر ببغداد.واضافت الصحيفة ان مقاتلات حديثة من طراز إف 16 اجرت استعراضاً في سماء بغداد، إضافة إلى عرض كبير لدبابات أبرامز، وعربات قتالية حديثة مختلفة خلال الاستعراض، وبدا لافتاً وجود الحضور الكبير للقوات البحرية العراقية، ووحدات التدخل السريع، التي تعد إحدى أبرز الفرق القتالية في الجيش.واوضحت الصحيفة ان رئيس الجمهورية برهم صالح هنأ الجيش بعيده المئة، مؤكدا أن قوة الجيش تمثل هيبة الدولة الحارسة والخادمة لشعبها.وقال صالح خلال المناسبة أن (قوة وهيبة الجيش وتطوير صنوفه المسلحة تمثل قوة وهيبة الدولة الحارسة والخادمة لشعبها)، لافتاً إلى (ضرورة أن يبقى الجيش مؤسسة وطنية دستورية حامية للسيادة والوطن لا أداة بيد الاستبداد والدكتاتورية)، مؤكدا ان (الانتصارات التي تحققت على الإرهاب بفضل التعاون والتكاتف بين الشعب والجيش ومختلف صنوف القوات المسلحة من البيشمركة والحشد الشعبي وأبناء العشائر، تستدعي مواصلة الجهود لبناء جيش وطني مؤمن بعقيدته العسكرية ورسالته في الدفاع عن الوطن وحفظ السيادة، وهذا لن يتحقق ما لم يتم ضبط السلاح المنفلت، وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز التكاتف بين مكونات الشعب).وتابعت الصحيفة من جانبه اعلن الكاظمي عن إنسحاب قريب للقوات الامريكية من العراق.وقال في كلمته بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش (في هذه الذكرى ، سليل المروءة والمواقف العالية، نقف باعتزاز وفخر لتحية جيش العراق العظيم، قادة وضباطا ومراتب، ونحيي بطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن أرض العراق وحماية كرامته)،وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان مجلس النواب يستعد لعودة انعقاد جلساته الاعتيادية الجديدة، وذلك بعد اعلان رئاسة البرلمـان وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 الى مجلس النواب رسميا منتصف الاسبوع الاخير من العام المنتهي، وتمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد .واشارت الصحيفة الى ان اللجان النيابية تسعى الى دراسة ومناقشة بنود مشروع القانون تمهيدا لإقراره بالتصويت النهائي، فيما اكدت اللجنة المالية النيابية ان الموازنة العامة 2021 لا يمكن التصويت عليها بالصيغة الحالية .واوردت الصحيفة تصريحا لعضو اللجنة، النائب ثامر، ذيباناكد فيه ان “حجم العجز في موازنة 2021 وصل لـ71 تريليون دينار، والانفاق الاجمالي بلغ 164 تريليون دينار، وهذا يعني ان الموازنة ليست اصلاحية كما تدعي الحكومة”.مشيرا الى ان “ البرلمان سيجري مناقشات مستفيضة بخصوص المادة المتعلقة بحصة الاقليم وتصدير النفط لتحقيق مبدأ العدالة بين جميع المحافظات.وركزت الصحيفة على قوله ان “ اللجنة المالية ستقوم الاسبوع المقبل بمناقشة بنود الموازنة العامة، وستعمل على حذف بعض الفقرات، واضافة اخرى او اجراء التعديلات اللازمة عليها لضغط الانفاق وتقليل العجز”.مبينا ان “ اللجنة المالية ستمضي بمعالجة المخالفات القانونية التي ضمتها الموازنة، ومنها التجاوز على قانون الادارة المالية لسنة 2019 عبر تقليل العجز المالي”..من جانبها قالت صحيفة البينة الجديدة في مقال على صدر صفحتها الاولى بقلم رئيس تحريرها..منذ اكثر من اسبوع اعلن مجلس النواب عن وصول مسودة مشروع الموازنة العامة للبلاد (2021) ولكن مايؤسف انه لم يشرع البرلمان لحد الآن بقراءتها لاجل حسمها بسرعة وبالدقة المطلوبة كون اقرار الموازنة مرتبط بحركة الدولة ومرتبط ايضا بحياة الناس اليومية وتتوقف عليها الكثير من المشاريع واعمال الوزارات وغيرها من امور يطول شرحها ويعرفها جيدا الساسة والنواب على حد سواء واملنا كبير الا يضيع البرلمان الوقت في مناقشات عقيمة ومماطلات غير مبررة لان من شأن ذلك اضاعة الوقت والخاسر هو الشعب.وشددت الصحيفة على تاكيده نتمنى على البرلمان ان يعقد جلسة مفتوحة تستمر على مدى ايام ومن دون انقطاع لاجل حسم الموازنة ولمناسبة احتفال شعبنا بالذكرى المئوية لتأسيس جيش العراق في 6 كانون الثاني 1921 فاننا نطالب بقوة ببناء جيش عراقي قوي ومقتدر على اساس وطني بعيدا عن الولاءات الحزبية لهذا الطرف او ذاك وبعيدا عن الميول والاتجاهات ..نريد جيشا عراقيا يمثل كل العراق ويدافع عن التراب العراقي ويبقى مهابا عزيزا لانه جيش العراق المطرز تأريخه على الدوام بالمآثر والبطولات الخالدة.وتابعت الصحيفة وجاء في المقال ..بخصوص الانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في حزيران المقبل من هذا العام فاننا نناشد كل القوى السياسية بالعمل الجاد من اجل التمهيد لها والحيلولة دون عرقلتها حيث تفيد المعلومات ان هناك من يسعى جاهدا لوضع العصي الغليظة امام عجلاتها المندفعة الى الامام ولعل عدم حسم قانون المحكمة الاتحادية العليا لحد الان خير مثال على ذلك ..مطلوب حسم كل المعرقلات من اجل انتخابات يعبر من خلالها العراقيون عن ارادتهم الحرّة في صنع مستقبلهم الذي يريدون ومن هنا فان الكتل السياسية الكبيرة النافذة في المشهد السياسي الراهن مطالبة بمراجعة حساباتها للتخلص من اثام اخطاء مرحلة يجب شطبها وتصحيحها بشكل فوري ./انتهى

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