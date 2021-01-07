“فيسبوك” تلغي زر الإعجاب على الصفحات العامة

2021/01/07 | 10:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…أعلنت شركة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، أنها ألغت زر الإعجاب على الصفحات العامة التي يستخدمها الفنانون والشخصيات العامة والعلامات التجارية.وأوضحت الشركة في منشور لها أن الصفحات العامة ستعرض فقط المتابعين ومشاركة المستخدمين في الحوارات وتفاعلهم مع غيرهم.وقالت الشركة: “نعلن إلغاء الإعجاب ونركز على المتابعين لتسهيل تواصل المشتركين مع الصفحات التي يفضلونها”.انتهى/25

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