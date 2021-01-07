“عرض مميز وحصري” لحاملي بطاقات سويج Switch و زين كاش في العراق

2021/01/07 | 11:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أعلنت كل من سويج وشركة زين كاش، الشركات الرائدة في مجال الدفع الالكتروني والخدمات المالية في العراق بما توفره من تسهيلات وحلول الكترونية لعمليات الدفع الالكتروني للقطاعات الحكومية والشركات الخاصة والافراد عن شراكة استراتيجية مع شركة زوودمول بتقديم ثلاث أنواع من عروض (اشتر الان وادفع لاحقا) لحاملي بطاقات سويج وبطاقات زين كاش وذلك من خلال تطبيق زوودمول على أجهزة الهواتف المحمولة.

واوضح بيان: تطبيق زوودمول للتسوق هو التطبيق الالكتروني الأسرع انتشارا في المنطقة والدول المجاورة، حيث يعمل التطبيق في 7 دول في وسط اسيا، افريقيا والشرق الأوسط ويعرض اكثر من 4 مليون منتج مقدمة من الالاف من التجار المحليين و المجهزين في تركيا والصين.

وتابع: يوفر تطبيق زوودمول للتسوق الالكتروني اول تجربة تسوق محلية من خلال توفير حلول تعالج اللغة وطرق الدفع واللوجستيك مما يخلق تجربة تسوق الكتروني ممتعة وسلسة للعملاء من مستخدمي الهواتف المحمولة.

واضاف البيان: يتمتع حاملو بطاقات سويج وبطاقات ويلت كارد زين كاش بدخول فوري يمكنهم من الاستفادة من ثلاث أنواع من خدمة (اشتر الان وادفع لاحقا) من خلال عرض Zoodpay على تطبيق زوودمول للتسوق الالكتروني بنسبة فائدة 0% وشروط دفع شفافة وتسديد تلقائي:

ادفع بعد 14 يوم من تاريخ الاستلام: اطلب من زوودمول، احصل على المنتج واستخدمه وادفع عن طريق بطاقة سويج للدفع الالكتروني بعد 14 يوم من تاريخ استلام المنتج.



حل مميز يغنيك عن الدفع النقدي.

3 طرق تقسيط سهلة 0، 30، 60 يوم للدفع: استمتع باالمنتجات من خلال التسوق من زوودمول وسدد الأموال المستحقة على ثلاث أقساط متساوية.



طريقة شراء سهلة ومبتكرة!

حصريا 6 أقساط، اشتري أجهزة الهواتف الذكية من سامسونك Samsung داخل العراق وسدد المبلغ بأقساط. اختر نوع جهاز الهاتف الذكي ، سدد اول دفعة من القسط والتي تمثل 30% من سعر المنتج واحصل على المنتج واكمل الأقساط الخمسة المتساوية المتبقية كل 30 يوم … موافقة فورية ..



100% تسوق الكتروني، عدم الحاجة لمستندات او زيارات بنكية.

وعلق النصر، المدير التنفيذي لشركة سويج: “من خلال الشراكة الإستراتيجية مع زوودمول، التطبيق الاوسع انتشارا والذي يعرض اكثر من 4 مليون منتج على منصته ، نحن نحقق رؤية سويج في لعب دور محوري بتقديم نظام دفع الكتروني متميز في العراق ودفع البلاد نحو اقتصاد غير نقدي من خلال توفير منصة الكترونية مريحة ومبتكرة وشفافة وآمنة تمكن المواطن من التمتع بتجربة تسوق فريدة من نوعها، شركة سويج تطبق وتدعم سياسات وإستراتيجيات البنك المركزي العراقي لتحول المجتمع الى مجتمع الكتروني اقل اعتماداً على النقد”.

و أضاف يزن التميمي، المدير التنفيذي لشركة محفظة العراق ( زين كاش) حيث ان اهتمامنا بنشر خدمات الدفع الالكتروني من خلال المحفظة الالكترونية زين كاش نعمل بجهد للعب دور محوري بتوفير خدمات مضافة لزبائن زين كاش وذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية مع كل من شركة سويج وشركة زوود مول التطبيق الاوسع انتشار في مجال التسوق الالكتروني من خلال وضع اكثر من 4 مليون منتج من جميع انحاء العالم وبأسعار جدا مناسبة لزبائنها وتوفير طرق دفع الكترونية مختلفة تسهل للزبائن الاستفادة من هذه الخدمات والعروض الحصرية بأسهل واسرع الطرق.

وقال مايكل خوي، المدير التنفيذي لشركة زوودمول : ” نحن متحمسون للتعاون الحاصل مع شركة سويج، المؤسسة العراقية الرائدة في مجال الدفع الالكتروني ..



حيث سيقدم تطبيق زودمول حلول وعروض مميزة وحصرية لحاملي بطاقات سويج .

ويعد العراق في طليعة دول المنطقة بامتلاكها طاقات شبابية مميزة ساعدت على نمو هائل في مجال التجارة الالكترونية ..



نحن عازمون على توفير الدعم اللازم لأصحاب الاعمال العراقيين من خلال مساعدتهم بعرض منتجاتهم وتسويقها من خلال تطبيق زوودمول، اضافة الى توفير العديد من الخيارات والحلول اللازمة لتقديم تجربة افضل للعملاء ورجال الاعمال على حد سواء.

التطبيق متاح على سوق playstore و App store ..



يهدف تطبيق زوودمول للتسوق لان يصبح التطبيق رقم 1 لبيع وتوفير اجهزة الهواتف الذكية في المنطقة .

يعرض التطبيق ومن خلال تجار محليين عراقيين وبأسعار تنافسية اشهر أنواع الهواتف النقالة الذكية على سبيل المثال لا الحصر Apple, Samsung, Huawei, Oppo والمزيد.

إضافة الى ما تقدم ، فان التطبيق يعرض اكثر من اربعة ملايين منتجاً مستورداً وبجودة عالية وكلف مغرية ..



تتنوع المنتجات من الكترونيات، ملابس، اكسسوارات، مستحضرات التجميل، مواد المنزلية ، مستلزمات حدائق، العاب أطفال، ومنتجات محلية عدة.

للاطلاع على المزيد من المعلومات عن سويج https://switch.com.iq/; زين كاش https://zaincash.iq زوودمول https://intl.zoodmall.com/int, https://www.zoodpay.com/ و حمل تطبيق زوودمول من play store و app store.

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