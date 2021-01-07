امريكا بالوجه الحقيقي

2021/01/07 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: ضياء ابو معارج الدراجي

ام الديمقراطية وام الحياة المدنية وام

الحرية وام كل شيء يحلم به الإنسان

ليعيش حياة سعيدة، هكذا صور لنا الاعلام

الامريكي الحياة في الولايات المتحدة

الامريكية حتى اصبحنا نم

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