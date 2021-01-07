مخصصات الإنفاق للرئاسات في الموازنة العامة

2021/01/07 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

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في هذه المقال أردت أن أبين لكم مقدار

التخصيصات المالية للرئاسات الثلاث

وحجم عدد الموظفين العاملين لديها

وكذلك النسبة التي تشغلها من العدد

الكلي وحجم الإنفاق الكلي في الموازنة

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