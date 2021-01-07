2021/01/07 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، بأن قوة امنية

القت القبض على متهم طعن احدى الطبيبات

داخل مدينة الطب في بغداد.

وقال المصدر، ان "قوة امنية القت القبض

على متهم قام بطعن احدى الطبيبات داخل

مجمع مدينة الطب ببغداد

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