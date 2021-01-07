العامري: سقوط الموصل لم يكن بسبب انكسار الجيش لكنه تعرض لحرب استنزاف

2021/01/07 | 11:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الهجوم على مقر للحشد الشعبي في قضاء القائم بالأنبار “بالجريمة بشعة بما للكلمة من معنى”، مشيراً إلى أن “الجيش لم ينكسر بين يوم وليلة لكنه تعرض لحرب استنزاف منذ عام 2013 مما ادى الى … Readmore

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