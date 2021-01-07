2021/01/07 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ان اطلاق العنان لآليات السوق غير المنضبطة المعتمدة من الحكومات المتعاقبة في العراق, وغياب الرؤية التنموية والتفاوت في المداخيل والثروة واطلاق حرية التجارة وغياب الضوابط والارتفاع المستمر في حجم الاستيراد قد ادت الى ظهور فئات فاحشة الثراء مستفيدة من غياب الضوابط المنظمة للسوق وضعف الرقابة واستشراء الفساد ومن صلاتها القائمة بأوساط نافذة في الدولة.



وفي ظل استفحال الاستقطاب في توزيع الثروة والدخل يتعز ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعزيز دور الكومبرادور التجاري والفئات الطفيلية في العراق - عادل عبد الزهرة شبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعزيز دور الكومبرادور التجاري والفئات الطفيلية في العراق - عادل عبد الزهرة شبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).