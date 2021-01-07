انتفاضة أنصار ترامب وعالم ما بعد المسألة الأوربية - حاتم الجوهرى

2021/01/07 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى في السنوات الخمسة الأخيرة طورت مفهوما وفق قراءتي للتدافع الحقيقي في المشهد العربي والعالمي، باسم "المسألة الأوربية" ثم "ما بعد المسألة الأوربية".كانت فكرتي أن التدافع حول مشروع الثورات العربية الجديدة في القرن الحادي والعشرين، ليس تدافعا محليا عربيا فقط بين طموح جماهيري تجاوز نخب اليمين واليسار والمركز العسكري لقلب "دولة ما بعد الاستقلال"، بل تصورت أن حراك الثورات العربية محوره تدافعا عالميا ق ......





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