منتخب أُسود الرافدين يشدُّ رحاله إلى دبي لملاقاة الإمارات ودِّياً

2021/01/07 | 11:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

غادرتْ بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، صباح اليوم الخميس، إلى دبي لملاقاة منتخب الامارات ودياً يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد زعبيل في نادي الوصل، وذلك ضمن تحضيراتهم لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وذكر بيان للهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" منتخبنا الوطني سافر بطائرة خاصة عبر الخطوط الجوية العراقية، بتمام الساعة العاشرة صباحاً، وسيتخذ من فندق إنتركونتيننتال مقراً لإقامته أثناء وصوله"، متابعا : " وغاب عن وفد منتخبنا الوطني المتوجه إلى دبي اللاعبان علاء عبد الزهرة وأمجد عطوان بسبب الإصابة التي لحقت بهما أمس الاربعاء في مبارايات دوري الكرة الممتاز، فيما تمت دعوة اللاعب همام طارق بدلاً عن اللاعب أمجد عطوان" .

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