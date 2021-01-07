2021/01/07 | 11:05 - المصدر: سفن سكاي

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إرتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية فيما استقرت في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (7 كانون الثاني 2021).

وسجلت بورصة الكفاح 144.100 دينار مقابل 100 دولار أميركي، فيما سجلت أسعار الصرف ليوم أمس الاربعاء في بورصة الكفاح 143.850 دينار لكل 100 دولار.

اما اسعار الصرف في الاسواق المحلية فقد استقرت، حيث كان سعر البيع: 145.000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء: 143.000 دينار لكل 100 دولار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إرتفاع اسعار الدولار بالاسواق العراقية 7 SKY TV.

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