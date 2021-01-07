روحاني: أحداث الكونغرس أظهرت فشل الديمقراطية الأمريكية وهشاشتها

2021/01/07 | 11:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الخميس، أحداث الكونغرس أظهرت فشل الديمقراطية الأمريكية وهشاشتها.

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