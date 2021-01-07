الدولار يسجل 144 الف دينار في البورصة المحلية

2021/01/07 | 11:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / سجلت أسعار صرف الدولار في العراق ارتفاعاً بشكل طفيف اليوم الخميس.وبلغ سعر الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 144 الفاً و100 دينار للمائة دولار.وكان سعر أمس في بغداد 143 الفاً و850 ديناراً.أما أسعار مكاتب الصيرفة فكانت 144.500 ديناراً للبيع و143.500 ديناراً للشراء./انتهى7

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