2021/01/07 | 11:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت حكومة كردستان العراق ، الخميس، تمديد تعليق الدوام الرسمي في المدارس والجامعات، لتفادي عودة ارتفاع معدل الإصابات بجائحة كورونا بعد ان شهد تراجع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمديد تعليق دوام المدارس والجامعات في كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمديد تعليق دوام المدارس والجامعات في كردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).