2021/01/07 | 11:07 - المصدر: عراقي نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: محكمة الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عراقي نيوز| Iraqi News Agency.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: محكمة الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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