2021/01/07 | 11:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: محكمة الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ‏ترامب‎ ‎ عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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