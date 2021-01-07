2021/01/07 | 11:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلن المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي ، اليوم الخميس ، إكمال الإجراءات الخاصة بفتح طريق سامراء – فلوجة الذي كان مغلقاً لأكثر من ثماني سنوات.

وذكر الخفاجي بحسب الوكالة الرسمية، أنه” تم الاتفاق مع قيادتي عمليات سامراء و عمليات الأنبار على إكمال إجرءات فتح الطريق “،مبيناً أن محافظة الأنبار أبدت رغبتها في تعبيد الطريق”.

وأضاف الخفاجي أنه” تم اتخاذ جميع الإجراءات بالتعاون مع سرايا السلام المسؤولة عن بعض نقاط التفتيش في المنطقة “، مشيراً إلى أن فتح الطريق سيسهم في زيادة الحركة التجارية والاقتصادية كما سيسهل حركة المواصلات بين المناطق الشمالية والغربية “.

وأشار الى أن”قيادة العمليات المشتركة وبالتعاون مع الجهات الأمنية قامت بتأمين الطريق من خلال توزيع القوات على قواطع المسؤولية”.انتهى/25

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