وزير الصحة يحدد منافذ صرف لقاح كورونا

2021/01/07 | 11:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الخميس، تحديد منافذ صرف لقاح فايزر واستكمال الاجراءات اللوجستية، فيما أشار إلى أن مختبرين سيدخلان للعراق لتشخيص السلالة الجديدة من كورونا.وقال التميمي في تصريح صحفي، إن “العراق دخل اتفاقيتين بخصوص لقاح فيروس كورونا، إحداهما مع شركة فايزر والثانية مع مرفق كوفاكس”، مبيناً أن “العراق استكمل الإجراءات …

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