شرطة واشنطن تعلن حصيلة ضحايا واعتقالات “اقتحام الكونغرس”

2021/01/07 | 11:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتأعلنت الشرطة الأمريكية، الخميس، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، واعتقل 52، بعد اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس.وقال قائد إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت كونتي، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم داخل الكونغرس يوم الأربعاء.وأوضح أن ثلاثة توفوا نتيجة لطوارئ طبية، فيما قتل الرابع إثر إصابته بعيار ناري.وأضاف: “تم اعتقال …

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