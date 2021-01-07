تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ‏ترامب‎ ‎

2021/01/07 | 11:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مجلس القضاء الاعلى، أن محكمة التحقيق الرصافة، ادار مذكرة قبض بحق الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ‏ترامب‎ .

وذكر المجلس في بيان أنه “بعد ان دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال ‏نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه اقوال المدعين بالحق الشخصي ‏من افراد عائلته صباح يوم ٧ كانون الثاني ٢٠٢١ واكتمال اجراءات التحقيق الابتدائي قرر ‏اصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب على ‏وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي النافذ”.

واضاف “ستستمر اجراءات التحقيق ‏لمعرفة المشتركين الاخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين او الاجانب”.

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