استعراض الجيش العراقي.. والرجل المناسب

2021/01/07 | 11:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكرم الطائي لم يكن استعراضاً عسكرياً عادياً منذ احتلال العراق عام ٢٠٠٣ ، كان الاحتفال في الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي محط انتباه العراقيين كافة ، وأعاد زهوهم وافتخارهم بالمؤسسة العسكرية العريقة التي اقترنت بالمحطات المضيئة في التاريخ الوطني.فقد شهد الاحتفال الذي رعاه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي دقة التنظيم والاجادة في اظهار صنوف الجيش على […]

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