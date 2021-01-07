2021/01/07 | 11:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت لجنة التربية والتعليم في برلمان إقليم كردستان، اليوم الخميس، تأجل الدوام الرسمي في المدارس لغاية 16 من الشهر الحالي.وذكر رئيس لجنة التربية والتعليم في برلمان كردستان عبدالسلام عبدالله حسن، في تصريح صحفي، أن “وزارة الصحة في الإقليم قيَّمت الوضع الصحي هناك وكان من المقرر أن ترفع تقريرها إلى اللجنة العليا لمواجهة كورونا لأن الكل يعلم أن فايروس كورونا الجديد وصل إلى إيران ودول الجوار ونحن لسنا متأكدين من ووصوله إلى الإقليم”.واوضح أنه “من أجل سلامة المواطنين علينا أن نقوم بالتقييم الصحي من أجل رفع تقريرنا بتاريخ 15 من الشهر الحالي وبناءً عليه تم تأجيل الدوام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأجيل الدوام الرسمي في المدارس لغاية 16 من الشهر الحالي في كردستان عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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