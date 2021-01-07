2021/01/07 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الخميس، بأن اربعة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بمشاجرة في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "مشاجرة بين اولاد عم تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة الدولعي ما اسفر عن مقتل شخصين واصابة اثنين اخرين بجروح مختلفة".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثتين الى الطب العدلي والجريحين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة اربعة اشخاص بمشاجرة في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل واصابة اربعة اشخاص بمشاجرة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).