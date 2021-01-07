الكشف عن تفاصيل جريمة قتل غامضة حدثت ليلة رأس السنة في بغداد

2021/01/07 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، عن

تفاصيل جريمة قتل غامضة حدثت ليلة رأس

السنة.

وقالت في بيان تلقت وكالة نون الخبرية،

نسخة منه ان "محققي شرطة بغداد فككوا لغز

جريمة قتل غامضة وقعت ليلة اعياد راس

السنة

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