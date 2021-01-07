محكمة عراقية تصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ‏ترامب‎ ‎

2021/01/07 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة تحقيق الرصافة في

بغداد، الخميس، مذكرة القبض بحق رئيس

الولايات المتحدة الامريكية المنتهية

ولايته دونالد ترامب على ‏وفق احكام

المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي

النافذ.

وقال اعلام القضاء

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