روحاني يعلق على أحداث واشنطن

2021/01/07 | 11:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أحداث العنف التي شهدها محيط مبنى الكونغرس الأمريكي خلال جلسة التصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة، معتبرا أن تلك الأحداث تظهر “مدى فشل الديمقراطية الغربية”.ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية تصريحات روحاني الذي قال “ما رأيناه في الولايات المتحدة الليلة الماضية أظهر مدى فشل الديمقراطية الغربية”، مضيفا أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجل شعبوي جاء وشوه سمعة بلاده”.وأكد روحاني أن “ترامب أضر بعلاقات بلاده مع جميع الدول ووجه ضربات قاسية للنظام الأمريكي، وعندما يستلم الحكم والقدرة شخص غير متزن يوجد مشاكل كبيرة لبلاده وللعالم”.ولفت روحاني إلى أنه “ما رأيناه بالأمس […]

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