الرئيس الإيراني يعلق على الاحتجاجات التي شهدتها واشنطن

2021/01/07 | 11:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، أحداث العنف التي شهدها محيط مبنى الكونغرس الأميركي خلال جلسة التصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة، معتبرا أن تلك الأحداث تظهر "مدى فشل الديمقراطية الغربية".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، وتابعها "ناس"، (7 كانون الثاني 2021) تصريحات روحاني الذي قال إن "ما رأيناه في الولايات المتحدة الليلة الماضية أظهر مدى فشل الديمقراطية الغربية"، مضيفا أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجل شعبوي جاء وشوه سمعة بلاده".

وأكد روحاني أن "ترامب أضر بعلاقات بلاده مع جميع الدول، ووجه ضربات قاسية للنظام الأمريكي، وعندما يستلم الحكم والقدرة شخص غير متزن يوجد مشاكل كبيرة لبلاده وللعالم".

ولفت إلى أنه "ما رأيناه بالأمس كان درسا لحكام المستقبل في هذا البلد".

وأفادت شرطة العاصمة الأميركية واشنطن، الخميس، بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم خلال الاحداث التي شهدتها العاصمة في الساعات الماضية.

وقال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت ج.كونتي، وفقا لرويترز، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات أمام مبنى الكونغرس الأمريكي الليلة الماضية.

وأضاف كونتي أنه تم اعتقال 52 شخصا، بعد أن اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكابيتول في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

وأعلنت شرطة واشنطن في وقت سابق أن امرأة قُتلت بالرصاص خلال الأحداث التي شهدها مبنى الكونغرس الليلة الماضية.

وقال رئيس شرطة واشنطن بالإنابة، إن السيدة التي توفيت في العاصمة تعرضت لإطلاق نار من قبل أحد أفراد الشرطة المكلفة بحماية الكونغرس، مضيفا أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنصاره بالانسحاب من مبنى الكونغرس ومحيطه، مشدداً على أن الانتخابات كانت مزورة.

وقال ترامب في تسجيل مصوّر خاطب به أنصاره، تابعه "ناس" "انتم متميزون، نحبكم بشكل كبير، أدرك شعوركم، لكن عودوا إلى منازلكم، رأيتم كيف تعامل معنا الآخرون بطريقة سيئة ومخزية، نعرف كيف هو شعوركم، لكن عودوا إلى بيوتكم بأمان".

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بإرسال الحرس الوطني والقوات الخاصة إلى مقر الكونغرس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمر بإرسال الحرس الوطني وقوات الحماية الفيدرالية الخاصة إلى مقر الكونغرس".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، رفضها مواجهة المتظاهرين المقتحمين لمجلس النواب الأميركي.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست (6 كانون الثاني 2021)، أن "وزارة الدفاع الأميركية ترفض مواجهة المتظاهرين بعد طلب رئيسة الكونغرس".

وأقدم محتجون مناصرون للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، على اقتحام قاعة مجلس الشيوخ الأميركي.

وقامت قوات الشرطة الأميركية بإخراج مايك بنس الذي كان من المقرر أن يترأس بطريقة "شكلية" عملية المصادقة على النتائج.

كما قالت وسائل إعلام أميركية تابعها "ناس"، أن المرشخ جو بايدن سيلقي كلمة بعد حين للتعليق على الأحداث الأخيرة التي تشهدها واشنطن.

وأفادت قناة "NBCNews" الأميركية، بأن مناصري الرئيس دونالد ترامب اشتبكوا مع عناصر الشرطة خلال محاولتهم اقتحام مبنى الكابيتول، حيث تعقد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض بمظاهرة حاشدة، مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

واحتشد المتظاهرون في "مسيرة إنقاذ أمريكا" في حديقة "إيليبس" جنوبي البيت الأبيض في انتظار ترامب الذي من المقرر أن يلقي كلمة فيهم.

ثم توجه المحتجون إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

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