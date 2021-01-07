2021/01/07 | 11:36 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادرتْ بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم، صباح اليوم الخميس، إلى دبي لملاقاة منتخب الامارات ودياً يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد زعبيل في نادي الوصل، وذلك ضمن تحضيراتهم لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وسافرَ منتخبنا الوطني بطائرة خاصة عبر الخطوط الجوية العراقية بتمام الساعة العاشرة صباحاً ، وسيتخذ من فندق إنتركونتيننتال مقراً لإقامته أثناء وصوله.

وغاب عن وفد منتخبنا الوطني المتوجه إلى دبي اللاعبين علاء عبد الزهرة وأمجد عطوان بسبب الإصابة التي لحقت بهم أمس الاربعاء في مباريات دوري الكرة الممتاز، فيما تم دعوة اللاعب همام طارق بدلاً عن اللاعب أمجد عطوان .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتخبنا الوطني يشد الرحال إلى دبي لملاقاة الامارات ودياً 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا الوطني يشد الرحال إلى دبي لملاقاة الامارات ودياً) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا الوطني يشد الرحال إلى دبي لملاقاة الامارات ودياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).