نائب: موازنة 2021 لم تنصف محافظات الوسط والجنوب ولن تمرر من دون هذا الامر

2021/01/07 | 11:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصف النائب منصور البعيجي، الخميس، موازنة العام الحالي بأنها موازنة ارقام مبالغ فيها ولم تنصف محافظات الوسط والجنوب نهائيا، فيما أكد ان هذه الموازنة لن نمررها داخل البرلمان بدون اجراء تعديلات عليها نؤمن بها استحقاقات محافظاتنا.

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