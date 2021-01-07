آرثور شوبنهاور (1788 – 1860 ) - غازي الصوراني

2021/01/07 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني فيلسوف مثالي ميتافيزيقي ألماني، ولد في عائلة أصحاب البنوك، وتلقى علومه في بريطانيا، ثم جاءت أحداث عام 1848 التي أدت إلى تحول البورجوازية في ألمانيا إلى قوة رجعية، وأوقظت في نفسه حقدا دفينا، كراهية لا تحد، للجماهير ولتطلعاتها الثورية، فقد كان عدو الفلسفة المادية والجدل.كانت ألمانيا عهدئذ–كما يقول جورج طرابيشي- "قيد اختمار مكثف؛ ففي الفلسفة عُقِدَ إزار النصر للمذاهب الكبرى اللاحقة على كا ......





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